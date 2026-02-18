Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.02.2026 22:44:00
Stock Market Today, Feb. 18: Palantir Technologies Rises After Mizuho Upgrade Highlights AI Growth Potential
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a data integration and analytics specialist, closed Wednesday at $135.38, up 1.77%. The stock moved higher as investors responded to a Mizuho upgrade, fresh AI partnerships, and its Miami headquarters relocation, while watching how these shifts translate into sustained commercial growth.Trading volume reached 58.4 million shares, coming in about 29% above compared with its three-month average of 45.1 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1,325% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 0.56% to 6,881, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.78% to finish at 22,754. Among software - infrastructure peers, International Business Machines (NYSE:IBM) closed at $260.84 (up 0.98%) and Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) finished at $78.30 (up 2.46%), reflecting solid peer momentum.Mizuho has upgraded the data-analytics company's stock to the equivalent of a buy rating with a price target of $195. The firm highlighted Palantir as unique due to its impressive revenue growth and margin expansion, describing it as "unlike anything else in software."
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 850,00
|1,97%
|Palantir
|114,24
|-0,80%
