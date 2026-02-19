Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
|
20.02.2026 00:10:45
Stock Market Today, Feb. 19: American Airlines Falls as Rising Fuel Costs Test 2026 Earnings Outlook
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a provider of scheduled air transportation services for passengers and cargo, closed Thursday at $13.35, down 5.32%. Shares declined as higher crude oil prices pressured airline margins, with investors watching the company’s 10‑K filing and an upcoming safety-related vote.The company’s trading volume reached 63.5 million shares, which is nearly 15% above compared with its three-month average of 55.3 million shares. American Airlines Group went public in 2005 and has fallen 31% since its IPO.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.29% to finish Thursday’s session at 6,862, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) declined 0.31% to close at 22,683. Among airlines, industry peers Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed at $67.44 (-5.16%) and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished at $110.05 (-5.88%), reflecting sector pressure from higher fuel costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!