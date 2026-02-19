Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.02.2026 23:17:51
Stock Market Today, Feb. 19: Super Micro Computer Surges After $40B Revenue Outlook Reignites AI Momentum
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), a modular server and storage solutions provider, closed Thursday at $32.16, up 8.25%. The stock moved higher after analyst upgrades, institutional buying disclosures, and reports of a potential “Make in India” AI server expansion. Investors will be watching how these initiatives sustain AI-driven growth.The company’s trading volume reached 42.1 million shares, which is roughly 47% above compared with its three-month average of 28.6 million shares. Super Micro Computer went public in 2007 and has grown 3572% since going its IPO.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.28% to 6,861.89, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 0.31% to 22,683. Among computer hardware peers, Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) closed at $21.39 (-0.74%) and Dell Technologies (NYSE:DELL) finished at $119.06 (+1.95%), reflecting mixed sentiment across server and PC vendors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
