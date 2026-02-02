Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
02.02.2026 23:52:08
Stock Market Today, Feb. 2: Stocks Recover and Micron Technology Soars Again
Markets steadied today after last week’s choppy finish. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.54% to 6,976.44, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.56% to 23,592.11. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 1.05% to 49,407.66 as stocks shook off early commodity-driven selling.Investors are becoming more cautious about companies that spend a lot on AI, particularly whether those investments are paying off, which is dividing tech stocks. Micron Technology (NASDAQ:MU) jumped again today on bullish analyst commentary, putting it firmly on the positive side of the split. Nvidia (NASDAQ:NVDA) dipped following news reports about potentially stalled OpenAI investments. Telecommunications heavyweight AT&T (NYSE:T) gained attention after closing its Lumen fiber deal. Walt Disney (NYSE:DIS) lagged after lukewarm growth forecasts in its earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
