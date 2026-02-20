Gemini Aktie
Stock Market Today, Feb. 20: Alphabet Jumps as Gemini Rollout Bolsters $185B AI Buildout
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), a provider of internet-related services and products, including search, advertising, and cloud computing, closed Friday at $314.98, up 4.01%. The stock moved higher as investors responded to a fresh Gemini AI enterprise rollout and an Asia commerce partnership, while watching how AI-driven cloud demand and heavy capex plans shape future profitability.The company’s Trading volume reached 51.9 million shares, which stands roughly 38% above compared with its three-month average of 37.5 million shares. Alphabet went public in 2004 and has grown 12449% since its IPO.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rose 0.70% to 6,910, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) added 0.90% to finish at 22,886. Within interactive media & services, industry peers Meta Platforms (NASDAQ:META) closed at $655.66, up 1.69%, and Microsoft (NASDAQ:MSFT) finished at $397.23, down 0.31%, reflecting mixed large-cap tech sentiment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
