Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 23:21:16

Stock Market Today, Feb. 23: Novo Nordisk Plunges 16% After Obesity Drug Falls Short

Novo Nordisk (NYSE:NVO), a healthcare giant that develops and markets diabetes and obesity treatments, closed Monday at $39.63, down 16.43%. The stock fell after it announced CagriSema, its next-generation obesity drug, had not fared well in a head-to-head trial. Trading volume reached 94.9 million shares, about 343% above its three-month average of 21.4 million shares. Novo Nordisk IPO'd in 1981 and has grown 24,669% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 1.04% to 6,838, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.13% to finish at 22,627. Among pharmaceutical peers, Eli Lilly (NYSE:LLY) closed at $1,058.456, up 4.86%, while Novartis (NYSE:NVS) gained 1.25% to end at $164.70, as investors reassessed obesity‑drug leaders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten