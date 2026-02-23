Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
23.02.2026 23:21:16
Stock Market Today, Feb. 23: Novo Nordisk Plunges 16% After Obesity Drug Falls Short
Novo Nordisk (NYSE:NVO), a healthcare giant that develops and markets diabetes and obesity treatments, closed Monday at $39.63, down 16.43%. The stock fell after it announced CagriSema, its next-generation obesity drug, had not fared well in a head-to-head trial. Trading volume reached 94.9 million shares, about 343% above its three-month average of 21.4 million shares. Novo Nordisk IPO'd in 1981 and has grown 24,669% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 1.04% to 6,838, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.13% to finish at 22,627. Among pharmaceutical peers, Eli Lilly (NYSE:LLY) closed at $1,058.456, up 4.86%, while Novartis (NYSE:NVS) gained 1.25% to end at $164.70, as investors reassessed obesity‑drug leaders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
