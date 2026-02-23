Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
23.02.2026 23:11:55
Stock Market Today, Feb. 23: Nvidia Earnings Loom as Tariff Concerns Drive Dow 800 Points Lower
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.04% to 6,837.75, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 1.13% to 22,627.27, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) dropped 1.66% to 48,804.05 as tariff shock and AI anxiety pressured risk assets.IBM (NYSE:IBM) slid after Anthropic’s new AI modernization tools raised fears about disruption to legacy IT services, while Novo Nordisk (NYSE:NVO) sank on disappointing CagriSema obesity‑drug data versus Eli Lilly (NYSE:LLY), which gained as investors rewarded its perceived leadership in weight‑loss treatments.Last week’s Supreme Court decision on tariffs continued to resonate with investors to start the trading week. President Trump’s announcement over the weekend to boost “global” tariffs from the 10% declared on Friday to 15% seemed to increase uncertainty on Wall Street. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
