SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
23.02.2026 23:57:39
Stock Market Today, Feb. 23: SoFi Technologies Pulls Back as Investors Reassess Fintech Momentum
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital-first banking and lending platform, closed Monday’s session at $18.23, down 4.15%. The stock declined as investors responded to its lowest price since July and are watching for signs of stabilization after a strong prior-year rally.The company’s volume reached 82 million shares, which is roughly 49% above compared with its three-month average of 54.9 million shares. SoFi Technologies went public in 2021 and has grown 49% since going its IPO.The broader markets weakened Monday, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) falling 1.01% to 6,840 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) slipping 1.13% to finish at 22,627. Among financial technology (FinTech) industry peers, LendingClub (NYSE:LC) closed at $14.75, down 9.29%, and Upstart (NASDAQ:UPST) ended at $27.26, off 6.93%, reflecting pressure across fintech lenders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
