eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
24.02.2026 22:46:09
Stock Market Today, Feb. 24: PayPal Jumps on Takeover Interest and Unusually High Trading Volume
PayPal (NASDAQ:PYPL), a global digital payments technology platform, closed Tuesday at $47.02, up 6.74%. The stock rose after fresh reports detailed unsolicited takeover interest and potential suitors, and investors are watching whether formal offers or asset-sale plans emerge next.Trading volume reached 57.8 million shares, about 187% above its three-month average of 20.1 million shares. PayPal IPO'd in 2015 and has grown 24% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
