Stock Market Today, Feb. 25: Nasdaq Gains 1.3% As Nvidia Reignites AI Optimism

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.81% to 6,946.13 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.26% to 23,152.08 on tech strength. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) added 0.63% to 49,482.15 as investor sentiment stedied.Nvidia (NASDAQ:NVDA) rallied ahead of its after-the-bell earnings today. It posted further gains in after-hours trading as the bellwether for artificial intelligence (AI) stocks shared bumper revenue forecasts. Other AI stocks, such as Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Dell Technologies (NYSE:DELL), and Micron (NASDAQ:MU) extended the day’s gains after hours. Elsewhere, Lowe’s (NYSE:LOW) slipped after results. NovoCure (NASDAQ:NVCR) soared 27.67% to finish at $14.99 on regulatory progress in advance of tomorrow’s earnings. Another biotech firm, MannKind (NASDAQ:MNKD) dropped 36.82% to close at $3.50 after its partner, United Therapeutics (NASDAQ:UTHR), unveiled a competing inhaler.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
