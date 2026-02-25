Bid Corporation Aktie
Stock Market Today, Feb. 25: Netflix Jumps After Warner Bros. Bid Fuels Investor Optimism
Netflix (NASDAQ:NFLX), a provider of on-demand streaming of movies and TV shows, closed Wednesday’s session at $82.7, up 5.98%. The stock advanced after reports highlighted a heating bidding war for Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) and intensifying antitrust scrutiny. Investors are watching how Netflix navigates its offer terms and regulatory review.Trading volume reached 67.5 million shares, about 44% above its three-month average of 46.8 million shares. Netflix IPO'd in 2002 and has grown 69,028% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.82% to finish Wednesday at 6,947, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 1.26% to close at 23,152. Within streaming media services, industry peers showed weaker moves as Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $105.06, down 0.93%, and Warner Bros. Discovery finished at $28.9, down 0.86%.Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY) boosted its offer for Warner Bros. Discovery, and may have the upper hand in the battle with Netflix for those studio assets. Warner Bros. will now review Paramount’s new bid against the one it has already accepted from Netflix. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
