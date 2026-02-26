IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
26.02.2026 23:05:59
Stock Market Today, Feb. 26: IonQ Surges After Revenue and 2026 Guidance Exceed Expectations
IonQ (NYSE:IONQ), which develops trapped-ion quantum computers and related software, closed Thursday at $40.88, up 21.70%. The stock moved higher after Q4 results and 2026 revenue guidance topped expectations. A major European quantum network deployment was also announced, and investors are watching how sustained demand and backlog growth support its long-term quantum roadmap.Trading volume reached 66.4 million shares, coming in about 234% above compared with its three-month average of 19.9 million shares. IonQ IPO'd in 2021 and has grown 279% since going public.The broader markets pulled back Thursday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipping 0.53% to 6,909 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) falling 1.18% to 22,878. Among quantum computing peers, D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) closed at $20.14 (up 2.49%) and Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) finished at $9.04 (up 4.15%), showing more modest gains than IonQ.IonQ tripled revenue to $130 million in 2025. The company expects that growth to continue, guiding investors to expect about $235 million in 2026 revenue, helping IonQ shares to soar. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|32,30
|-5,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.