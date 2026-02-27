Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
27.02.2026 23:14:09
Stock Market Today, Feb. 27: CoreWeave Falls After Q4 Loss Widens and Revenue Guidance Misses Expectations
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a cloud provider optimized for AI workloads, closed Friday at $79.56, down 18.51% after investors punished its Q4 results and heavy-spending outlook. The stock moved lower as widening losses, below-consensus Q1 revenue guidance, and plans to more than double 2026 capex raised margin and leverage concerns. Investors are also watching how effectively that aggressive buildout converts its large contracted backlog into profitable growth.Trading volume reached 57.7 million shares, coming in about 109% above its three-month average of 27.7 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 99% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.43% to 6,879, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.92% to 22,668 as growth stocks broadly lost ground. Within cloud computing services, industry peers Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $177.19 (-4.16%) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) finished at $392.74 (-2.24%) as investors reassessed high-multiple AI infrastructure names.CoreWeave reported a larger net loss even as revenue more than doubled in Q4. Investors particularly didn’t like the company’s first-quarter guidance for revenue of about $1.95 billion as well as soaring capital expenditure plans. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
