Stock Market Today, Feb. 27: Paramount Skydance Rallies as Warner Bros. Deal Reshapes Streaming Landscape
Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), a media and entertainment company worldwide, closed Friday at $13.51, up 20.84%. The stock moved higher after Warner Bros. Discovery agreed to be acquired by Paramount Skydance and Netflix declined to match Paramount’s $31-per-share bid.The company’s trading volume reached 90.7 million shares, which is roughly 771% above compared with its three-month average of 10.4 million shares. Paramount Skydance went public in 2005 and has fallen 49% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.43% to 6,878, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.92% to 22,668. Within media and entertainment, industry peers Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $106.05, up 0.46%, and Comcast (NASDAQ:CMCSA) ended at $30.96, gaining 0.36%, as investors reassessed streaming and TV asset portfolios.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
