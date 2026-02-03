Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 23:24:13

Stock Market Today, Feb. 3: Nasdaq Tumbles 1.4% as AI Fears Grow

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.84% to 6,917.81 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.43% to 23,255.19 amid tech weakness. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.34% to 49,240.99 after touching a record intraday high.Walmart (NASDAQ:WMT) outperformed as it crossed the $1 trillion market-cap mark for the first time. PepsiCo (NASDAQ:PEP) gained on an earnings beat, closing up 4.93% at $162.85.But it was software and fintechs like PayPal (NASDAQ:PYPL) and Gartner (NYSE:IT) that led the wider fall. Both slid dramatically on earnings disappointments. Other software stocks, such as Salesforce (NYSE:CRM) also tumbled. That said, Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) jumped after posting robust AI-driven revenue growth yesterday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Inc

mehr Nachrichten