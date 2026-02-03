Rocket Companies Aktie
WKN DE: A2P9R6 / ISIN: US77311W1018
|
04.02.2026 00:44:57
Stock Market Today, Feb. 3: Rocket Companies Rallies on Signs of Mortgage Demand Recovery
Rocket Companies (NYSE:RKT), a digital mortgage and real estate platform, closed at $20.35, up 8.42% for Tuesday’s session. The stock moved higher after its CEO’s comments on higher mortgage loan production signaled a potential housing-market recovery. The company’s trading volume reached 57.77 million shares, which is about 89% above its three-month average of 30.5 million shares. Rocket Companies IPO'd in 2020.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.84% to 6,917, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) slid 1.43% to finish at 23,255. Within mortgage finance, industry peers PennyMac Financial Services (NYSE:PFSI) closed at $93.15 (up 0.09%) and UWM Holdings (NYSE:UWMC) ended at $5.08 (down 0.97%), reflecting a more mixed sector backdrop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|
29.10.25
Ausblick: Rocket Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analysen zu Rocket Companies
