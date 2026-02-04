AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 23:43:51

Stock Market Today, Feb. 4: AMD Plunges Over 17% As Tech Fallout Continues

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.51% to 6,882.72, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 1.51% to 22,904.58 on heavy tech selling. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.53% to 49,501.30 as investors rotated into defensive and value names.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) sank 17.31% despite solid earnings, finishing the day at $200.19. The market had high expectations, and investors felt the company’s Q1 forecast came up short. Software stocks continued to tumble, with intraday drops from big names, including Thomson Reuters (NASDAQ:TRI) which is down over 20% in the past five days. In contrast, biopharmaceutical company Amgen, (NASDAQ:AMGN), gained over 8% on positive Q4 results, helping to push the Dow into positive territory.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten