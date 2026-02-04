AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
04.02.2026 23:43:51
Stock Market Today, Feb. 4: AMD Plunges Over 17% As Tech Fallout Continues
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.51% to 6,882.72, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 1.51% to 22,904.58 on heavy tech selling. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.53% to 49,501.30 as investors rotated into defensive and value names.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) sank 17.31% despite solid earnings, finishing the day at $200.19. The market had high expectations, and investors felt the company’s Q1 forecast came up short. Software stocks continued to tumble, with intraday drops from big names, including Thomson Reuters (NASDAQ:TRI) which is down over 20% in the past five days. In contrast, biopharmaceutical company Amgen, (NASDAQ:AMGN), gained over 8% on positive Q4 results, helping to push the Dow into positive territory.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
