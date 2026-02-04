Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|
04.02.2026 23:21:17
Stock Market Today, Feb. 4: Boston Scientific Plunges After Cautious 2026 Guidance Disappoints Investors
Boston Scientific (NYSE:BSX), a medical-device maker for interventional specialties, closed Wednesday at $75.50, down 17.59%. The stock fell after Q4 earnings beat expectations, but cautious 2026 guidance and weaker electrophysiology sales reset growth assumptions. Trading volume reached 78.1 million shares, about 581% above its three-month average of 11.5 million shares. Boston Scientific IPO'd in 1992 and has grown 1,664% since going public.The S&P 500 slipped 0.51% to 6,882, while the Nasdaq Composite fell 1.51% to 22,905 as large-cap growth names came under pressure. Within medical devices, industry peers Medtronic closed at $101.84 (-1.30%) and Stryker finished at $360.66 (-0.04%), underscoring how Boston Scientific’s drop was company‑specific rather than sector‑wide.Despite growing sales and adjusted EPS by 16% and 14% in Q4 -- easily beating Wall Street’s estimates -- Boston Scientific stock dropped 18% on Wednesday due to “weak” guidance. More specifically, the company’s Q1 and 2026 EPS guidance came up one penny shy of analysts’ hopes. I think today’s market reaction is overdone -- even if the company traded at a slight premium before earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
