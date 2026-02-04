Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 00:04:46

Stock Market Today, Feb. 4: Palantir Slides as Valuation Concerns Override Strong Quarter

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), a data analytics software specialist, closed Wednesday at $139.54, down 11.62%. The stock moved lower as valuation concerns resurfaced despite strong Q4 results and analyst upgrades.Trading volume reached 110.7 million shares, coming in about 136% above its three-month average of 47 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1369% since going public.The broader market weakened Wednesday, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipping 0.51% to 6,882, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 1.51% to 22,905. Within software infrastructure names, peers were mixed, as Snowflake (NYSE:SNOW) closed at $165.29 (-4.59%) while Prologis (NYSE:PLD) finished at $134.84 (+2.24%).Palantir shares declined sharply on Wednesday, despite 70% revenue growth to $1.41 billion and two analyst upgrades to Buy. The drop reflected concerns about valuation, as investors questioned the stock's premium compared to other AI software companies and reconsidered how much future growth is already priced in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten