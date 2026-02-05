Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
05.02.2026 22:54:59
Stock Market Today, Feb. 5: Nio Jumps After Forecasting Its First Adjusted Operating Profit in Q4 2025
Nio (NYSE:NIO), which designs and sells electric vehicles (EVs), including sedans and SUVs, closed at $4.7, up 5.86%. The stock rose after a profit alert projected its first-ever adjusted operating profit in Q4 2025. Investors are watching whether higher sales can drive a sustained earnings turnaround.Trading volume reached 120.4 million shares, coming in about 148% above its three-month average of 48.5 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 29% since going public.The broader market retreated Thursday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) falling 1.20% to 6,800 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) sliding 1.59% to 22,541. Among automotive peers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $396.93 (-2.24%) and Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) finished at $13.73 (-4.45%), underscoring Nio’s relative outperformance.Investors were pleasantly surprised to see Nio post what it called “a profit alert.” The Chinese EV maker said it expects to report adjusted operating profit of between $100 million and $172 million for Q4. That would be the first time in positive territory. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
