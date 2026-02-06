Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

06.02.2026 23:55:49

Stock Market Today, Feb. 6: Amazon Falls After $200 Billion AI and Cloud Spending Plan Raises Cash Flow Concerns

Amazon (NASDAQ:AMZN), which operates a global e-commerce platform and cloud computing services, closed Friday at $210.32, down 5.55%. The stock fell after management outlined plans for roughly $200 billion in 2026 capital expenditures focused on AI and cloud infrastructure. Trading volume reached 178.4 million shares, about 306% above its three-month average of 43.9 million shares. Amazon IPO'd in 1997 and has grown 214,694% since going public.The S&P 500 added 1.94% to finish Friday at 6,930, while the Nasdaq Composite climbed 2.18% to close at 23,031. Within e-commerce and cloud computing, industry peers Alibaba Group closed at $162.49, up 3.00%, and Walmart finished at $131.18, rising 3.34%, outpacing Amazon's decline.Amazon stock slid nearly 6% today after delivering mixed earnings that came up shy of Wall Street's consensus. However, the figure that stole the show was the company's plan to spend roughly $200 billion on capex for AWS and other AI initiatives. The sheer size of this spending spooked the market today.
