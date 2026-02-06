Iren Aktie

Iren für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817

06.02.2026 23:56:55

Stock Market Today, Feb. 6: Iren Rises on Microsoft Cloud Expansion and AI Data Center Pivot

Iren (NASDAQ:IREN), a vertically integrated data center operator originally focusing on Bitcoin (CRYPTO:BTC) mining, closed Friday at $41.83, up 5.13%. The stock rebounded as investors reassessed a Q2 earnings miss, but today’s gains still didn’t make up for losses earlier in the week. Investors are still concerned about Iren’s AI data center pivot and are watching execution on the Microsoft-backed cloud expansion and power build-out next.Trading volume reached 74.3 million shares, coming in about 84% above its three-month average of 40.5 million shares. Iren IPO'd in 2021 and has grown 71% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.97% to finish Friday at 6,932, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 2.18% to close at 23,031. Within cryptocurrency mining, industry peers Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $8.24 (up 22.44%) and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) finished at $14.45 (up 19.82%) as traders leaned back into high-beta miners.Iren still ended the week 22% below last Friday’s closing price. Analyst commentary cited disappointment that another AI deal wasn’t announced by the Bitcoin miner turned AI cloud company. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

