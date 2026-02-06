Ai Holdings Aktie

Ai Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

06.02.2026 23:21:47

Stock Market Today, Feb. 6: Nvidia Leads Rally After AI Hardware Rebounds

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.97% to 6,932.30, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 2.18% to 23,031.21, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 2.47% to 50,115.66, closing above 50,000 for the first time.Semiconductor bellwethers such as Nvidia (NASDAQ:NVDA) led a powerful rebound in AI hardware, while crypto‑exposed MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) surged about 25% as Bitcoin snapped back. In contrast, Amazon.com (NASDAQ:AMZN) slid on a hefty 2026 capex plan, and Micron Technology (NASDAQ:MU) fell on reduced HBM4 memory chip expectations.A broad rally led the Dow to cross the 50,000 mark for the first time. The index closed above that mark, rising about 2.5% for the day. Blue chip names and AI-related hardware stocks participated in the rally. The strong end to the week reinforced confidence that the ongoing bull market may not be ready to end. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 710,00 0,26% Ai Holdings Corp
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

