Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
06.02.2026 23:54:29
Stock Market Today, Feb. 6: Robinhood Rises With Crypto as Volatility Drives Trading
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform, closed Friday at $82.82, up 13.95% for the session. The stock moved higher as rebounding cryptocurrency prices lifted crypto-exposed brokers and helped shares recover from recent weakness ahead of Friday’s earnings report, while investors are watching how upcoming results reflect crypto activity and trading engagement.The company’s trading volume reached 53.8 million shares, approximately 97% higher than its three-month average of 27.4 million shares. Robinhood Markets went public in 2021 and has grown 138% since its IPO.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) added 1.97% to finish at 6,930, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) advanced 2.18% to close at 23,031. Within financial services, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed at $105.08 (up 3.02%) and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) finished at $74.59 (up 7.34%) as investor interest broadened across retail brokerages.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|70,07
|13,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.