Robinhood Aktie

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

06.02.2026 23:54:29

Stock Market Today, Feb. 6: Robinhood Rises With Crypto as Volatility Drives Trading

06.02.2026 23:54:29

Stock Market Today, Feb. 6: Robinhood Rises With Crypto as Volatility Drives Trading

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform, closed Friday at $82.82, up 13.95% for the session. The stock moved higher as rebounding cryptocurrency prices lifted crypto-exposed brokers and helped shares recover from recent weakness ahead of Friday's earnings report, while investors are watching how upcoming results reflect crypto activity and trading engagement.The company's trading volume reached 53.8 million shares, approximately 97% higher than its three-month average of 27.4 million shares. Robinhood Markets went public in 2021 and has grown 138% since its IPO.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) added 1.97% to finish at 6,930, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) advanced 2.18% to close at 23,031. Within financial services, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed at $105.08 (up 3.02%) and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) finished at $74.59 (up 7.34%) as investor interest broadened across retail brokerages.
