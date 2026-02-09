Cleveland-Cliffs Aktie
Stock Market Today, Feb. 9: Cleveland-Cliffs Shares Slide After Revenue Miss and Full-Year Net Loss
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), North America's largest flat-rolled steel producer, closed Monday at $12.30, down 16.46%. The stock fell after Q4 2025 results showed a revenue miss and full-year net loss. Investors are also watching the company’s 2026 shipment and cost outlook.Trading volume reached 55.2 million shares, coming in about 238% above compared with its three-month average of 16.3 million shares. Cleveland-Cliffs IPO'd in 1987 and has grown 615% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.47% to finish Monday at 6,965, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.90% to close at 23,239. Within the steel industry, peer Nucor (NYSE:NUE) closed at $193.16, up 0.17%, underscoring how company-specific earnings news is driving dispersion among steel producers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
