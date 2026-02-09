Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
|
09.02.2026 23:26:00
Stock Market Today, Feb. 9: Kyndryl Share Price Halved After Earnings Miss and Delayed Filing
Kyndryl (NYSE:KD), an IT infrastructure and cloud services provider, closed Monday at $10.59, down 54.94%. The stock sold off after earnings and revenue missed estimates, an accounting review and delayed 10-Q filing were disclosed, and senior finance leaders departed. Trading volume reached 59.3 million shares, about 1,777% above its three-month average of 3.2 million shares. Kyndryl IPO'd in 2021 and has fallen 74% since going public.The broader U.S. markets were firmer Monday, with the S&P 500 up 0.45% to 6,963 and the Nasdaq Composite rising 0.90% to 23,239. Within information technology services, industry peers International Business Machines closed at $296.34 (-0.87%) and DXC Technology finished at $14.33 (-5.72%), underscoring pressure across traditional IT services providers.Kyndryl’s Q3 earnings report went about as bad as possible. First, the company’s sales and earnings figures fell short of Wall Street’s expectations, with revenue rising only 3%. However, the major issue that hit the stock was its announcement that its Form 10-Q (full quarterly report) would be delayed after it “flagged material weaknesses in internal controls.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
