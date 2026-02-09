Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.02.2026 00:36:51
Stock Market Today, Feb. 9: Oracle Rallies as AI Spending Reframes Its Cloud Growth Story
Oracle (NYSE:ORCL), a provider of enterprise software and cloud services , closed Monday at $156.61, up 9.66%. The stock jumped after a D.A. Davidson upgrade to Buy with a higher target and on renewed enthusiasm for Oracle’s AI and cloud opportunities. The company’s trading volume reached 49.5 million shares, which is roughly 73% above compared with its three-month average of 28.6 million shares. Oracle went public in 1986 and has grown 247415% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) added 0.45% to finish Monday at 6,964, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) gained 0.90% to close at 23,239. Within software - infrastructure, industry peers Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $413.71 (+3.13%) and SAP (NYSE:SAP) finished at $210.41 (+3.48%), reflecting broad strength across large-cap enterprise software names.Oracle’s rally reflects renewed confidence that its cloud business is directly benefiting from AI-driven infrastructure spending. While D.A. Davidson’s upgrade contributed to the move, broader gains among large-cap software companies suggest a wider reassessment of enterprise cloud demand beyond a single rating change.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
