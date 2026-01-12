Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
13.01.2026 00:09:33
Stock Market Today, Jan. 12: CoreWeave Surges After CEO Rebuttal Restores Confidence in AI Cloud Model
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a cloud-based GPU infrastructure provider for AI workloads, closed Monday's session at $89.93, up 12.22%. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 125% since going public. Trading volume reached 42.1 million shares, coming in about 49% above its three-month average of 28.2 million shares.During Monday's regular session, investors responded to CoreWeave's CEO commentary, new analyst coverage, and fresh AI infrastructure headlines, while watching how sustained GPU demand shapes future guidance. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.15% to close at 6,977, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.26% to finish at 23,734. Within cloud infrastructure services, industry peers Cloudflare (NYSE:NET) and DigitalOcean (NYSE:DOCN) gained 1.96% and 3.97%, respectively, as investors tracked AI-related network demand and evolving cloud pricing power.CoreWeave CEO Michael Intrator made headlines after he and another executive spoke on a podcast addressing concerns over the useful life span of graphics processing units (GPUs) the company has accumulated. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confidence Inc. Registered Shs
Analysen zu Confidence Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Confidence Inc. Registered Shs
|1 625,00
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.