WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

13.01.2026 00:09:33

Stock Market Today, Jan. 12: CoreWeave Surges After CEO Rebuttal Restores Confidence in AI Cloud Model

CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a cloud-based GPU infrastructure provider for AI workloads, closed Monday's session at $89.93, up 12.22%. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 125% since going public. Trading volume reached 42.1 million shares, coming in about 49% above its three-month average of 28.2 million shares.During Monday's regular session, investors responded to CoreWeave's CEO commentary, new analyst coverage, and fresh AI infrastructure headlines, while watching how sustained GPU demand shapes future guidance. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.15% to close at 6,977, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.26% to finish at 23,734. Within cloud infrastructure services, industry peers Cloudflare (NYSE:NET) and DigitalOcean (NYSE:DOCN) gained 1.96% and 3.97%, respectively, as investors tracked AI-related network demand and evolving cloud pricing power.CoreWeave CEO Michael Intrator made headlines after he and another executive spoke on a podcast addressing concerns over the useful life span of graphics processing units (GPUs) the company has accumulated. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Confidence Inc. Registered Shs 1 625,00 -0,12% Confidence Inc. Registered Shs

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
