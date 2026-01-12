Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.01.2026 23:54:55
Stock Market Today, Jan. 12: Markets Dip on DOJ Powell Probe, Rebound With Alphabet
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.15% to 6,976.71, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.26% to 23,733.90, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 0.17% to 49,590.19 as markets rebounded from an early DOJ‑Fed shock.Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) climbed as its valuation hit $4 trillion, helping stabilize mega‑cap tech despite policy jitters. In contrast, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS), and American Express (NYSE:AXP) lagged as credit‑card and big‑bank names absorbed Fed and regulatory headline risk.The market opened down nearly 1% after the DOJ opened a criminal investigation into Fed chair Jerome Powell, and President Trump called for a "10% cap" on credit card interest rates. Many financial stocks were down on the volatile news -- particularly the credit card companies themselves. However, this volatility played a significant role in sending gold nearly 2% higher, as it continued its incredible rally -- now up 73% over the last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
