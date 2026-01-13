AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
13.01.2026 23:07:09
Stock Market Today, Jan. 13: AMD Rallies as Banking Stocks Struggle
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.19% to 6,963.74 today even as December CPI data came in slightly lower than expected. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.10% to 23,709.87, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX: ^DJI) fell 0.80% to 49,191.99. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) rallied on further analyst AI-chip optimism. Offsetting strength, Salesforce (NYSE:CRM) declined on competition concerns, and JPMorgan Chase (NYSE:JPM) slid after disappointing earnings. Other banks, such as Bank of America (NYSE:BAC) and Wells Fargo, (NYSE:WFC) fell slightly too.Today's much-awaited inflation data showed prices ticked up by 0.3% in December, with consumer prices rising 2.7% across all items. Core CPI, excluding energy and food, was 2.6%, a little lower than predicted. This reinforced bets that the Fed would leave rates unchanged this month.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
