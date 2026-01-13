Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
13.01.2026 22:57:10
Stock Market Today, Jan. 13: Intel Jumps on KeyBanc Upgrade Highlighting Strong AI Server CPU Demand
Intel (NASDAQ:INTC), a designer and manufacturer of microprocessors and related semiconductor products, closed Tuesday at $47.29, up 7.33%. Intel IPO'd in 1980 and has grown 14,428% since going public. Trading volume reached 167 million shares, about 82% above its three-month average of 90 million shares.Tuesday's action centered on a KeyBanc upgrade and a higher $60 price target for Intel, with investors watching whether AI-driven server CPU demand can sustain tight 2026 supply and pricing power. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.19% to 6,964, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged down 0.10% to 23,710. Within Semiconductors, industry peers Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) rose 6.39% and 0.47%, respectively, as traders focused on AI data-center chip demand across leading chipmakers.
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 832,00
|-0,32%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|14 700,00
|8,57%
|Intel Corp.
|42,43
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.