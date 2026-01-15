Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
15.01.2026 23:15:26
Stock Market Today, Jan. 15: Grab Slides After AI Logistics Investment Fails to Offset Share Price Weakness
Grab (NASDAQ:GRAB), Southeast Asia superapp for mobility and payments, closed Thursday at $4.39, down 5.18%. The stock is sliding as recent coverage emphasizes week- and month-long share price weakness and intrinsic-value debates, and investors are watching whether fundamentals and AI-driven logistics investments can stabilize sentiment.Trading volume reached 111 million shares, about 133% above its three-month average of 48.4 million shares. Grab IPO'd in 2020 and has fallen 63% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.26% to finish Thursday at 6,945, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.25% to close at 23,530. Within superapp services encompassing ride-hailing, food delivery, and digital payments, Uber Technologies (NYSE:UBER) closed at $84.38, down 0.32%, and Lyft (NASDAQ:LYFT) ended at $18.88, down 0.21%, underscoring modest pressure across sector rivals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Grab Holdings
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 843,00
|0,53%
|Grab Holdings
|3,76
|0,00%
