Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
15.01.2026 23:36:30
Stock Market Today, Jan. 15: Nvidia Rises on Strong AI Demand and Data Center Growth Optimism
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the leading developer of GPUs and AI solutions for data centers, closed Thursday at $187.05, up 2.13%. Shares moved higher as investors responded to renewed evidence of robust AI demand and upbeat commentary on Nvidia's data center growth prospects, with attention focused on ongoing AI processor momentum.Trading volume reached 202.4 million shares, coming in nearly 1% above compared with its three-month average of 183.7 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 455,785% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.27% to finish Thursday at 6,945, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.25% to close at 23,530. Among leading semiconductors, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $227.92 (+1.93%), and Intel (NASDAQ:INTC) finished at $48.3 (-0.85%), underscoring stock-specific reactions within the semiconductors group.Investors have recently been hesitant with AI-dependent companies, fearing that spending has peaked, and there might be a pullback. Those concerns have held Nvidia shares steady for several months. The stock has risen less than 4% over the past three months.
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 843,00
|0,53%
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
