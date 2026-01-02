Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
02.01.2026 23:25:15
Stock Market Today, Jan. 2: Dow Climbs After Industrials Outperform on Rotation Away From Mega Cap Tech
On Jan. 2, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.19% to 6,858.54 after choppy trading, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.03% to 23,235.63 on tech softness, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 0.66% to 48,382.38, leading blue chips higher.Cyclical and industrial strength helped the Dow outperform, while the Nasdaq gave up some of its early gains. However, semiconductor stocks rallied on a persistently positive outlook for increasing demand from AI.The first trading day of 2026 was largely positive for investors as the old-school S&P 500 and Dow Jones indexes rose, while the bleeding-edge Nasdaq index was flat. While the tech-focused Nasdaq index gave up its early gains, the semiconductor industry delivered exceptional results today with Sandisk rising 16%, ASML up 9%, and Intel moving 7% higher. These increases were tied to continued optimism surrounding the potential for increased AI spending, which could benefit these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
