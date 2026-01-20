Corvus Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AFXS / ISIN: US2210151005
|
20.01.2026 23:57:28
Stock Market Today, Jan. 20: Corvus Pharmaceuticals Surges After Positive Phase 1 Eczema Drug Data
Corvus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRVS), an immuno-oncology and dermatology drug developer, closed Tuesday at $21.41, up 165.96%. The stock moved higher after Phase 1 soquelitinib data in atopic dermatitis (eczema) showed strong efficacy and clean safety, and investors are watching further development of the eczema program.Trading volume reached 82 million shares, about 3,032% above its three-month average of 2.6 million shares. Corvus Pharmaceuticals IPO'd in 2016 and has dropped 44% since going public.The S&P 500 fell 2.06% to 6,797, while the Nasdaq Composite lost 2.39% to finish at 22,954. Among biotechnology names, Olema Pharmaceuticals closed at $26.72, up 1.79%, while Ventyx Biosciences ended at $13.88, up 0.14%, as investors gauge drug development pipelines.Corvus rocketed higher today after it released Phase 1 soquelitinib data for treating eczema, showing excellent patient responses with no serious adverse events. Management plans to move on to a Phase 2 trial later this quarter. Today’s success, paired with soquelitinib’s potential to help with lymphoma, gives the company an intriguing future for healthcare-savvy investors to monitor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Corvus Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Corvus Pharmaceuticals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Corvus Pharmaceuticals Inc
|18,66
|173,61%
