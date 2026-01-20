Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110210

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 23:41:46

Stock Market Today, Jan. 20: Intel Rises on Analyst Upgrades Highlighting AI Server CPU Growth

Intel (NASDAQ:INTC), a designer and manufacturer of microprocessors and related semiconductor products, closed Tuesday at $48.56, up 3.41%. Shares moved higher after multiple brokerages upgraded the stock ahead of fourth-quarter earnings. Investors are also watching upcoming results and guidance for confirmation of improving AI-driven server central processing unit (CPU) demand.Trading volume reached 145.1 million shares, coming in about 56% above compared with its three-month average of 93 million shares. Intel IPO'd in 1980 and has grown 14,818% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.06% to 6,797, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 2.39% to finish at 22,954. Among semiconductors, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $231.92 (+0.04%), while Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $178.07, down 4.38%, underscoring mixed sentiment across chipmakers.Analyst upgrades drove Intel shares higher today, bucking the overall market trend. The semiconductor stock was one of the rare exceptions to today’s “risk off” trade spurred by new tariff threats from President Trump over the weekend. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 14 710,00 3,23% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen