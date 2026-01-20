Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
20.01.2026 23:41:46
Stock Market Today, Jan. 20: Intel Rises on Analyst Upgrades Highlighting AI Server CPU Growth
Intel (NASDAQ:INTC), a designer and manufacturer of microprocessors and related semiconductor products, closed Tuesday at $48.56, up 3.41%. Shares moved higher after multiple brokerages upgraded the stock ahead of fourth-quarter earnings. Investors are also watching upcoming results and guidance for confirmation of improving AI-driven server central processing unit (CPU) demand.Trading volume reached 145.1 million shares, coming in about 56% above compared with its three-month average of 93 million shares. Intel IPO'd in 1980 and has grown 14,818% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.06% to 6,797, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 2.39% to finish at 22,954. Among semiconductors, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $231.92 (+0.04%), while Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $178.07, down 4.38%, underscoring mixed sentiment across chipmakers.Analyst upgrades drove Intel shares higher today, bucking the overall market trend. The semiconductor stock was one of the rare exceptions to today’s “risk off” trade spurred by new tariff threats from President Trump over the weekend. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
