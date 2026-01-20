Nu Holdings Aktie
Stock Market Today, Jan. 20: Nu Holdings Rises as Brazilian Banks Attract Spotlight
Nu Holdings (NYSE:NU), a digital banking services provider in Latin America, closed Tuesday at $16.97, up 2.23%. The stock moved higher on continued optimism about its growth prospects and expansion plans.Trading volume reached 74.1 million shares, coming in about 102% above its three-month average of 36.6 million shares. Nu Holdings IPO'd in 2021 and has grown 50.84% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.06% to 6,797, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 2.39% to 22,954 as growth shares broadly lost ground. Within digital banking, peers moved more modestly, with SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) closing at $25.49, up 0.21%, and Ally Financial (NYSE:ALLY) ending at $42.41, down 0.27%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
