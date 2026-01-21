ImmunityBio Aktie

ImmunityBio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 23:38:39

Stock Market Today, Jan. 21: ImmunityBio Rises Again As Short-Sellers Face Losses

ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), which develops immunotherapies for cancers and infectious diseases, closed Wednesday at $6.92, up 6.79%. The stock moved higher as short-sellers considered what to do after the company’s share price tripled in just three weeks this year. Trading volume reached 93.5 million shares, about 357% above its three-month average of 20.5 million shares. ImmunityBio IPO'd in 2015 and has fallen 80% since going public.The S&P 500 gained 1.16% to finish Wednesday at 6,875, while the Nasdaq Composite added 1.18% to close at 23,225. Within biotechnology, peers Nkarta closed at $2.2 (+7.84%) and Allogene Therapeutics ended at $1.6 (+1.91%), underscoring ongoing interest in higher-risk drug developers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ImmunityBio Inc Registered Shs 5,97 -2,89% ImmunityBio Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen