ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
|
21.01.2026 23:38:39
Stock Market Today, Jan. 21: ImmunityBio Rises Again As Short-Sellers Face Losses
ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), which develops immunotherapies for cancers and infectious diseases, closed Wednesday at $6.92, up 6.79%. The stock moved higher as short-sellers considered what to do after the company’s share price tripled in just three weeks this year. Trading volume reached 93.5 million shares, about 357% above its three-month average of 20.5 million shares. ImmunityBio IPO'd in 2015 and has fallen 80% since going public.The S&P 500 gained 1.16% to finish Wednesday at 6,875, while the Nasdaq Composite added 1.18% to close at 23,225. Within biotechnology, peers Nkarta closed at $2.2 (+7.84%) and Allogene Therapeutics ended at $1.6 (+1.91%), underscoring ongoing interest in higher-risk drug developers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
