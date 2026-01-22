Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|
22.01.2026 23:11:16
Stock Market Today, Jan. 22: Huntington Bancshares Falls After Missing Revenue and EPS Estimates
Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN), a U.S. commercial and consumer bank, closed Thursday at $17.64, down 6.02%. The stock moved lower after Q4 2025 results missed revenue and EPS estimates, highlighting higher expenses and credit provisions. Investors are watching how Southern U.S. expansion and credit costs affect 2026 profitability. Trading volume reached 86.2 million shares, about 204% above its three-month average of 28.4 million shares. Huntington Bancshares went public in 1980 and has grown 1,734% since then.S&P 500 added 0.54% to finish Thursday at 6,913, while the Nasdaq Composite advanced 0.91% to close at 23,436. Among regional banks, Fifth Third Bancorp closed at $50.89, down 3.73%, while KeyCorp slipped 0.58% to $21.57 as investors reassess regional bank growth plans and M&A.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
