Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.01.2026 23:05:49
Stock Market Today, Jan. 22: Netflix Drops as Guidance Tempers Strong Q4 Results
Netflix (NASDAQ:NFLX), global streaming TV and film provider, closed Thursday at $83.54, down 2.13%. The stock moved lower as investors continued reacting to a Q4 2025 earnings beat overshadowed by cautious 2026 guidance and Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) deal uncertainty, and they are watching subscriber growth, margins, and capital-allocation risks next.Trading volume reached 67 million shares, coming in about 46% above compared with its three-month average of 46 million shares. Netflix IPO'd in 2002 and has grown 69,670% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
