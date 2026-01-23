Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
24.01.2026 00:08:58
Stock Market Today, Jan. 23: Applied Digital Jumps After Breaking Ground on New AI Factory
Applied Digital (NASDAQ:APLD), a next-generation artificial intelligence (AI) data center operator, closed Friday at $37.69, up 8.49%. The stock climbed after yesterday’s news that it had begun building a new “AI Factory,” reflecting demand for its purpose-built AI infrastructure. Trading volume reached 47.5 million shares, about 52% above its three-month average of 30.1 million shares. Applied Digital IPO'd in 2022 and has grown over 700% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) barely moved today. The S&P 500 gained 0.03% to 6,915, and the Nasdaq gained 0.28% to close at 23,501. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
