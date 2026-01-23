ImmunityBio Aktie

ImmunityBio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 23:41:46

Stock Market Today, Jan. 23: ImmunityBio Falls After Gaining Over 200% in a Month

ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), an immunity-focused biotech, closed Friday’s session at $6.45, down 12.13%. The stock is still up 63.29% in the past five days and 207.14% in the past month. Trading volume reached 74.6 million shares, coming in about 238% above its three-month average of 22.1 million shares. ImmunityBio IPO'd in 2015 and has fallen 83% since going public.The broader markets were relatively steady Friday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) edging up 0.03% to 6,915 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rising 0.28% to finish at 23,501. Among biotechnology & pharmaceuticals peers, Merck (NYSE:MRK) and BioNTech (NASDAQ:BNTX) posted slight losses, underscoring ongoing volatility around oncology and vaccine pipelines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ImmunityBio Inc Registered Shs 5,51 -10,47% ImmunityBio Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
08:44 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen