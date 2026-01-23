ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
|
23.01.2026 23:41:46
Stock Market Today, Jan. 23: ImmunityBio Falls After Gaining Over 200% in a Month
ImmunityBio (NASDAQ:IBRX), an immunity-focused biotech, closed Friday’s session at $6.45, down 12.13%. The stock is still up 63.29% in the past five days and 207.14% in the past month. Trading volume reached 74.6 million shares, coming in about 238% above its three-month average of 22.1 million shares. ImmunityBio IPO'd in 2015 and has fallen 83% since going public.The broader markets were relatively steady Friday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) edging up 0.03% to 6,915 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rising 0.28% to finish at 23,501. Among biotechnology & pharmaceuticals peers, Merck (NYSE:MRK) and BioNTech (NASDAQ:BNTX) posted slight losses, underscoring ongoing volatility around oncology and vaccine pipelines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ImmunityBio Inc Registered Shs
|5,51
|-10,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.