Stock Market Today, Jan. 23: Intel Plunges After Weak Outlook Highlights Supply Constraints and Foundry Losses
Intel (NASDAQ:INTC), which designs and manufactures computer components like CPUs and related products, closed at $45.07, down 17.03% for Friday’s session. The stock moved lower after Q4 2025 earnings, with a weaker-than-expected Q1 2026 outlook highlighting supply constraints and foundry losses. Investors are watching to see whether Intel can execute on its turnaround plans and meet AI data center demand. Trading volume reached 290 million shares, about 189% above its three-month average of 100.3 million. Intel IPO'd in 1980 and has grown 13,746% since then.The S&P 500 finished Friday up 0.03% at 6,915, while the Nasdaq Composite added 0.28% to close at 23,501. Among semiconductor stocks, industry rivals Advanced Micro Devices closed at $259.68 (+2.35%), and Nvidia finished at $187.68 (+1.54%).Intel reported Q4 earnings that beat Wall Street’s expectations, particularly with its data center and AI segment generating revenue of $4.7 billion, versus analysts’ expectations of $4.4 billion. However, management guided for $12.2 billion in sales at the midpoint in Q1 of 2026 — below expectations of $12.6 billion — prompting today’s sell-off. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|16 330,00
|-0,06%
