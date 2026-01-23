Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
23.01.2026 23:19:05
Stock Market Today, Jan. 23: Intel's Weak Outlook Weighs on Dow While Nasdaq Edges Higher
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) edged up 0.03% to 6,915.16 in a choppy session, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.28% to 23,501.24 on tech strength, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.58% to 49,098.70, pressured by Intel’s slide.A steep post-earnings drop in Intel (NASDAQ:INTC) weighed heavily on the Dow and broader tech sentiment, while gains in Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), and a more than 5% jump in Fortinet (NASDAQ:FTNT) helped power the Nasdaq higher.Intel’s fourth-quarter earnings report negatively impacted markets today, but there was still some positive momentum for other names. The chipmaker painted a downbeat picture for the coming months, mainly due to supply constraints. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
