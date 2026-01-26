USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
26.01.2026 23:36:18
Stock Market Today, Jan. 26: USA Rare Earth Jumps After Securing $1.6 Billion Government Funding Commitment
USA Rare Earth (NASDAQ:USAR), a rare-earth mining and magnet developer, closed Monday at $26.72, up 7.87%. The stock moved higher after confirmation of a $1.6 billion government-backed funding package. Trading volume reached 121.1 million shares, about 796% above its three-month average of 13.5 million shares. USA Rare Earth IPO'd in 2025 and has grown 44% since going public.The S&P 500 added 0.50% to finish Monday at 6,950, while the Nasdaq Composite rose 0.43% to close at 23,601. Within rare-earth mining and magnet manufacturing, industry peers MP Materials closed at $63.44 (-8.83%) and Lithium Americas finished at $5.98 (-7.14%) as investors rotated toward newly funded domestic projects.USA Rare Earth confirmed it would receive roughly $1.6 billion from the U.S. Commerce Department in a debt-and-equity deal that’ll see the U.S. take a 10% minority stake in the company. While the deal offers the potential for shareholder dilution, it also signals a major vote of confidence from the U.S. government — and gives it serious financial firepower.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
