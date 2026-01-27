UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
27.01.2026 23:32:06
Stock Market Today, Jan. 27: UnitedHealth Group Plunges Almost 20% After Weak Earnings
UnitedHealth Group (NYSE:UNH), a major provider of health insurance and healtchare services, closed Tuesday at $282.69, down 19.61%. The stock sold off after Q4 results showed plunging operational earnings, hefty restructuring charges, and weaker‑than‑expected 2026 revenue guidance. Trading volume reached 65.3 million shares, over 640% above its three-month average of 7.5 million shares. UnitedHealth Group IPO'd in 1984 and has grown 195,498% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.41% to finish Tuesday at 6,978.60, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.91% to close at 23,817.10. In managed health care, industry peers Elevance Health (NYSE:ELV) closed at $322.92, down 14.33%, and The Cigna Group (NYSE:CI) finished at $270.09, down 3.68%, as investors reacted to Medicare and earnings risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)