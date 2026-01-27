UnitedHealth Aktie

UnitedHealth Aktie

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

27.01.2026 23:32:06

Stock Market Today, Jan. 27: UnitedHealth Group Plunges Almost 20% After Weak Earnings

UnitedHealth Group (NYSE:UNH), a major provider of health insurance and healtchare services, closed Tuesday at $282.69, down 19.61%. The stock sold off after  Q4 results showed plunging operational earnings, hefty restructuring charges, and weaker‑than‑expected 2026 revenue guidance. Trading volume reached 65.3 million shares, over 640% above its three-month average of 7.5 million shares. UnitedHealth Group IPO'd in 1984 and has grown 195,498% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.41% to finish Tuesday at 6,978.60, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.91% to close at 23,817.10. In managed health care, industry peers Elevance Health (NYSE:ELV) closed at $322.92, down 14.33%, and The Cigna Group (NYSE:CI) finished at $270.09, down 3.68%, as investors reacted to Medicare and earnings risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
