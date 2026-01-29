Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 23:21:35
Stock Market Today, Jan. 29: Microsoft Slides and Meta Surges
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.17% to 6,969.01 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.72% to 23,685.12 on tech weakness today. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) inched up 0.11% to 49,071.56, holding near record territory.Mega-cap tech dominated trading as Microsoft (NASDAQ:MSFT) fell 9.99% to $433.50. According to Bloomberg, the $357 billion wipeout was the second-largest loss in a single session. Strong results from Meta Platforms (NASDAQ:META) helped cushion broader index losses.Software bellwether ServiceNow (NYSE:NOW) sank 9.94% to $116.73 in spite of Q4 earnings that beat analyst expectations. The selloff in software stocks continued, with Salesforce (NYSE:CRM) and Adobe (NASDAQ:ADBE) dropping on ongoing concerns that artificial intelligence (AI) could replace their services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
30.01.26
|Stockpickers: Ilika, Microsoft, GE Aerospace (Financial Times)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
29.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|604,40
|-2,26%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 310,00
|-12,01%
|Microsoft Corp.
|362,05
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.