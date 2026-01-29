Meta Platforms Aktie

Stock Market Today, Jan. 29: Microsoft Slides and Meta Surges

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.17% to 6,969.01 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.72% to 23,685.12 on tech weakness today. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) inched up 0.11% to 49,071.56, holding near record territory.Mega-cap tech dominated trading as Microsoft (NASDAQ:MSFT) fell 9.99% to $433.50. According to Bloomberg, the $357 billion wipeout was the second-largest loss in a single session. Strong results from Meta Platforms (NASDAQ:META) helped cushion broader index losses.Software bellwether ServiceNow (NYSE:NOW) sank 9.94% to $116.73 in spite of Q4 earnings that beat analyst expectations. The selloff in software stocks continued, with Salesforce (NYSE:CRM) and Adobe (NASDAQ:ADBE) dropping on ongoing concerns that artificial intelligence (AI) could replace their services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 604,40 -2,26% Meta Platforms (ex Facebook)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 310,00 -12,01% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 362,05 0,14% Microsoft Corp.

