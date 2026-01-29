Gaming Innovation Group Aktie
Stock Market Today, Jan. 29: Nio Advances as Autonomous EV Focus Lifts Shares
Nio (NYSE:NIO), an electric vehicle maker, closed Thursday at $4.77, up 3.92%. The stock moved higher after fresh coverage highlighted it as a “Best Autonomous Vehicle Stock” and reiterated a Buy rating with a $7 target. Investors are watching whether sentiment improves further despite volatile recent trading dynamics.The company’s trading volume reached 73.5 million shares, about 57% above its three-month average of 46.9 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has fallen 28% since going public.S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.13% to 6,969, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 0.72% to 23,685. Within electric vehicle manufacturing, industry peers XPeng (NYSE:XPEV) closed at $18.59, down 0.38%, and Li Auto (NASDAQ:LI) finished at $17.26, up 0.64%, underscoring divergent trading across Chinese EV names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
