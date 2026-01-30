Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
31.01.2026 00:08:48
Stock Market Today, Jan. 30: Verizon Surges as Earnings Reinforce Wireless Momentum
Verizon Communications (NYSE:VZ), a provider of wireless and wireline services, closed Friday at $44.52, up 11.83%. The stock jumped after [Premarket] Q4 2025 results and 2026 guidance topped expectations and highlighted a $25 billion buyback, and investors are watching execution on cost cuts and customer growth targets.Trading volume reached 113.1 million shares, coming in about 296% above compared with its three-month average of 28.6 million shares. Verizon Communications IPO'd in 1983 and has grown 450% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) slipped 0.45% to 6,938, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 0.94% to 23,462. Within telecommunications services, industry rivals AT&T (NYSE:T) closed at $26.21 (+4.32%) and T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) finished at $197.21 (+4.19%) as investors reassessed wireless growth and pricing.Verizon Communications surged Friday after its fourth-quarter results and 2026 outlook came in stronger than expected, shifting investor focus back to earnings durability and cash generation. The company posted adjusted EPS of $1.09 on roughly $36.4 billion in revenue and delivered more than 1 million net additions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
