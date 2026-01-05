Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
06.01.2026 00:34:30
Stock Market Today, Jan. 5: BigBear.ai Rises After $125 Million Convertible Debt Redemption
BigBear.ai (NYSE:BBAI), an AI decision-intelligence provider for defense and enterprises, closed Monday’s session at $5.88, up 0.68%. The stock has gained 2.62% in the past five days. Monday’s action followed fresh focus on BigBear.ai’s plan to redeem its 6% convertible notes in mid-January and eliminate around $125 million of debt. Trading volume reached 73.4 million shares, about 38% below its three-month average of 118.6 million shares. BigBear.ai IPO'd in 2021 and has fallen 40% since going public. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.65% to finish at 6,903, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.69% to close at 23,396. Within information technology services, industry peers Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) and C3.ai (NYSE:AI) both posted gains. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 817,00
|-0,39%